O músico britânico Sting regressa a Portugal quase uma década depois, para um concerto no próximo dia 17 de julho de 2026, na Figueira da Foz, na Praia do Relógio, revelou ontem a SIC Notícias.

Segundo a estação de televisão, os bilhetes vão estar à venda a partir deste sexta-feira (10 de outubro), às 10H00, no site oficial do músico em Portugal e nas lojas Worten.

Os membros do Fan Club de Sting terão acesso a uma pré-venda especial já a partir de amanhã, terça-feira (7 de outubro), acrescenta a SIC Notícias. Os preços variam entre os 60 e os 120 euros.