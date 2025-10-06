diario as beiras
Figueira da Foz

Sting atua na Figueira da Foz a 17 de julho de 2026

06 de outubro às 17 h14
0 comentário(s)
O músico britânico Sting regressa a Portugal quase uma década depois, para um concerto no próximo dia 17 de julho de 2026, na Figueira da Foz, na Praia do Relógio, revelou ontem a SIC Notícias.

Segundo a estação de televisão, os bilhetes vão estar à venda a partir deste sexta-feira (10 de outubro), às 10H00, no site oficial do músico em Portugal e nas lojas Worten.

Os membros do Fan Club de Sting terão acesso a uma pré-venda especial já a partir de amanhã, terça-feira (7 de outubro), acrescenta a SIC Notícias. Os preços variam entre os 60 e os 120 euros.

Pode ler mais informações na edição de amanhã (07/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

José Armando Torres

