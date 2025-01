Soure: Gabinete de Inserção Profissional integrou 41 pessoas no mercado de trabalho

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) do Município de Soure integrou 41 pessoas no mercado de trabalho em 2024, adiantou ao DIÁRIO AS BEIRAS, o vereador responsável pelo pelouro de Ação Social, Gil Soares.

Este gabinete, criado em 2009, a partir de uma parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) tem como objetivo proporcionar à população do concelho um apoio na definição e desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho e procura também responder às necessidades das empresas locais.

No ano de 2024, o GIP apoiou um total de 468 desempregados, tendo sido encaminhados para estágios profissionais e curriculares, Contrato de Emprego Inserção e Contrato de Emprego Inserção +, apresentação de ofertas de emprego.

