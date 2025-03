Soure: Degracias organiza passeio todo o terreno para mostrar o melhor da Serra de Sicó

A Associação Degracias, localizada na União de Freguesias de Degracias e Pombalinho, organiza, nos dias 5 e 6 de abril, a 12.º edição do TT Degracias – Rota do Queijo e do Vinho, que tem como objetivo dar a conhecer o melhor da Serra de Sicó.

Este ano são esperadas 700 pessoas e cerca de 230 jipes ao longo dos dois dias o evento, revelou ontem o responsável pela organização, Bruno Sá, durante a conferência de imprensa que decorreu no salão nobre da Câmara Municipal de Soure.

“O evento proporciona paixão para os aficionados pelo todo-o-terreno, possibilidade de desfrutar das paisagens serranas do concelho e degustação de produtos endógenos”, disse.

No sábado acontece a “Rota das Adegas” onde os visitantes vão ficar a conhecer as adegas, queijarias e produtores locais. À noite a animação segue com o Grupo Só Ritmo e com David Antunes & The Midnight Band que vai convidar Elsa Gomes e Sara Ribeiro.

A “Rota do Queijo e do Vinho” acontece no domingo e terá uma extensão de cerca de 38 quilómetros, essencialmente dedicado à paisagem natural com passagens pelo Rabaçal, Buracas do Casmilo, Zambujal e pela Serra de Santo António.

