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Coimbra

SMTUC vão integrar sistema nacional de bilhética

19 de março de 2026 às 15 h42
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Os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) vão passar a integrar um sistema nacional que pretende tornar mais simples a utilização dos transportes públicos, facilitando a articulação entre diferentes operadores e modos de transporte.

“Do ponto de vista do passageiro, o objetivo é aproximar o funcionamento dos transportes de um sistema único, independentemente da entidade responsável pelo serviço”, explicou a Câmara de Coimbra, num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

A modernização do sistema de bilhética dos SMTUC, com vista à integração na plataforma nacional 1Bilhete.pt, foi adjudicada pela estrutura municipal à MEO – Serviços de Comunicação e Multimédia.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

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