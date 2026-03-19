Os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) vão passar a integrar um sistema nacional que pretende tornar mais simples a utilização dos transportes públicos, facilitando a articulação entre diferentes operadores e modos de transporte.

“Do ponto de vista do passageiro, o objetivo é aproximar o funcionamento dos transportes de um sistema único, independentemente da entidade responsável pelo serviço”, explicou a Câmara de Coimbra, num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

A modernização do sistema de bilhética dos SMTUC, com vista à integração na plataforma nacional 1Bilhete.pt, foi adjudicada pela estrutura municipal à MEO – Serviços de Comunicação e Multimédia.

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