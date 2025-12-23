diario as beiras
Coimbra

SMTUC vai criar ligação “shuttle” entre os polos I e II da universidade

23 de dezembro de 2025 às 10 h06
DB/Pedro Filipe Ramos

Criar uma linha de transportes públicos dedicada entre os polos I e II da Universidade de Coimbra – de forma a contribuir para a redução de veículos estacionados na Alta da cidade – é uma proposta ontem apresentada pela presidente do Município de Coimbra.

A ligação “shuttle” será assegurada pelos SMTUC (Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos) e deverá entrar em funcionamento no 1.º trimestre de 2026. A ideia resulta de uma reunião realizada na passada semana, entre a autarquia e a reitoria da universidade, que apresentou esta reivindicação.

Por outro lado, antes de se avançar com a reestruturação integral da rede dos SMTUC (para a qual foi criado um novo grupo de trabalho em articulação com o metrobus), vai haver a alteração pontual de algumas linhas e introdução do “transporte a pedido” designadamente para São João do Campo e São Silvestre.

