Sistema intermunicipal de transportes em Coimbra deve arrancar em 1 de julho

O novo sistema intermunicipal de transportes da região de Coimbra, “um marco na afirmação do território como região metropolitana”, deve arrancar em 01 de julho, revelou hoje o presidente da Comunidade Intermunicipal.

O novo sistema intermunicipal de transportes rodoviários de Coimbra, cuja concessão foi ganha pela Busway (subsidiária do grupo israelita Afifi), vai dar resposta aos 19 municípios e ligação a regiões vizinhas, prevendo-se uma operação com 240 autocarros (77% dos quais novos), com mais de 4.800 paragens, que deverão percorrer seis milhões de quilómetros por ano.

O sistema deve arrancar em 01 de julho, data em que a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC) espera que também possa estar pronto o bilhete único para o sistema intermodal, assim como a operação do Sistema de Mobilidade do Mondego, entre Serpins (Lousã) e Portagem (Coimbra), disse o presidente da instituição, Emílio Torrão, que falava aos jornalistas no final da apresentação que decorreu no Pavilhão Centro de Portugal.

“Gostávamos que o passe intermodal se iniciasse no mesmo dia da operação, tanto da Metro Mondego como da Busway. Esse é o fator mais apelativo deste sistema de intermodalidade”, disse o presidente da CIMRC.

Apesar de o objetivo ser 01 de julho para o arranque da operação, Emílio Torrão admitiu que, face à queda do Governo, poderá haver alguns constrangimentos que atrasem o processo.

Para o presidente da CIMRC, este sistema intermunicipal de transportes rodoviários, que será chamado de SIT, irá materializar a pretensão de Coimbra ser uma região metropolitana.

“Esse desígnio consolida-se agora com a entrada em funcionamento deste serviço público de transporte de passageiros”, vincou.

De acordo com o secretário executivo da CIMRC, Jorge Brito, que apresentou o sistema, o contrato de concessão é desafiante, por assegurar linhas intermunicipais, municipais e inter-regionais, num território heterogéneo, que vai da serra ao mar.

O contrato, com duração de cinco anos e a possibilidade de prolongamento por mais dois, prevê um custo de sete milhões de euros por ano, operando em 210 linhas, numa rede que foi reforçada, mas também otimizada, com o fim de serviços que são agora assegurados pelo serviço de transporte a pedido.

O serviço terá painéis com informação em tempo real sobre a circulação dos autocarros, com os utilizadores a poderem no futuro usar um bilhete único, que também está em processo de desenvolvimento, que será usado neste sistema, assim como no Sistema de Mobilidade do Mondego e nos Transportes Urbanos de Coimbra.

De acordo com o CEO da Busway Coimbra, Paulo Leitão, o serviço terá 1.947 horários diários e cerca de 300 funcionários, estando prevista a contratação de 20 motoristas, além da transferência dos que estão nos seis operadores que atualmente trabalham na região.

Todos os autocarros terão internet gratuita, ar condicionado e painéis com informação, assim como tecnologia de georreferenciação, referiu, durante a apresentação.

A manutenção da frota será assegurada em dois polos na Pedrulha, Coimbra, e em Montemor-o-Velho, disse, afirmando que a Busway já tem 80% dos autocarros em Portugal.

Segundo Emílio Torrão, o sistema terá uma “planificação e otimização constante”, contando com linhas rápidas de acesso de todos os concelhos a Coimbra, mas também de resposta entre sedes que registem maiores fluxos.