Simulacro “bombástico” nas bombas da Auchan (com vídeo)

O simulacro de acidente com matérias perigosas, designado por “Bombástico 2025”, decorreu hoje, na Gasolineira Auchan Energy Coimbra, no Alto de São João.

No terreno, estiveram a Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra, os Bombeiros Voluntários de Coimbra e os Bombeiros Voluntários de Brasfemes. O exercício, planeado pela Companhia Bombeiros Sapadores de Coimbra, em parceria com a Gasolineira Auchan Energy Coimbra, contando ainda com a presença do vereador Carlos Matias Lopes, responsável pelo pelouro dos Bombeiros e da Proteção Civil.