Sete distritos sob aviso amarelo devido à agitação marítima

Sete distritos do continente estão hoje e até às 06:00 de segunda-feira sob aviso amarelo devido a agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão desde as 18:45 e até às 06:00 de segunda-feira sob aviso amarelo por causa da agitação marítima.

Em comunicado, o IPMA diz estarem previstas ondas de noroeste de 4 a 4,5 metros de altura.

Numa nota divulgada no sábado, o IPMA estimava um agravamento do estado do mar a partir da tarde de hoje, tendo colocado os sete distritos sob aviso amarelo entre as 15:00 e as 00:00.