O nevão da madrugada deste sábado na Serra da Lousã fez aumentar ainda mais a neve acumulada, o que oferece “um cenário inspirador que transforma a paisagem num verdadeiro postal de inverno”, destaca o respetivo município nas redes sociais.

Este cenário, reforça a autarquia, convida “à descoberta, à contemplação e ao contacto com o território”.

Embora com precaução redobrada para o trânsito automóvel, a neve deu nova roupagem aos trilhos, miradouros, aldeias e património natural da Serra da Lousã, proporcionando “uma experiência única, com prudência e respeitando as normas de segurança”, conclui a informação do município.