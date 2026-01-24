diario as beiras
Lousã

Serra da Lousã “pintada de branco” após dois dias a nevar

24 de janeiro de 2026 às 13 h08
0 comentário(s)
Cenário convida "à descoberta, à contemplação e ao contacto com o território", refere a autarquia
O nevão da madrugada deste sábado na Serra da Lousã fez aumentar ainda mais a neve acumulada, o que oferece “um cenário inspirador que transforma a paisagem num verdadeiro postal de inverno”, destaca o respetivo município nas redes sociais.
Este cenário, reforça a autarquia, convida “à descoberta, à contemplação e ao contacto com o território”.
Embora com precaução redobrada para o trânsito automóvel, a neve deu nova roupagem aos trilhos, miradouros, aldeias e património natural da Serra da Lousã, proporcionando “uma experiência única, com prudência e respeitando as normas de segurança”, conclui a informação do município.

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de janeiro

Rodda/GAM aposta na proximidade ao mercado com inauguração de novas instalações em Viseu
24 de janeiro

Instituto de formação profissional de Coimbra ITAP muda-se para a Novotecna em fevereiro
24 de janeiro

Um combate urgente pela decência e pela democracia
24 de janeiro

Eleições Presidenciais

Lousã

Lousã
24 de janeiro às 13h08

Serra da Lousã “pintada de branco” após dois dias a nevar

0 comentário(s)
Lousã
21 de janeiro às 09h21

GNR identificou quatro jovens que agrediram com airsoft na Lousã

0 comentário(s)
Lousã
20 de janeiro às 15h53

GNR identificou quatro jovens menores após rixa na Lousã (com vídeo)

0 comentário(s)