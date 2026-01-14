diario as beiras
Sephora vai abrir em breve no Forum Coimbra

14 de janeiro de 2026 às 12 h24
A Sephora, loja dedicada a maquilhagem e “skincare”, vai abrir em breve no Forum Coimbra, anunciou o centro comercial, gerido pela Multi, através das redes sociais.

Atualmente, esta é uma das lojas mais procuradas pelos consumidores da marca, uma vez que representa um vasto leque de marcas muito procuradas pelo público nacional e internacional.

O espaço anunciou também o encerramento temporário da Zara, Stradivarius e Pull&Bear que vão entrar em obras de remodelação e expansão. As lojas já encerraram, mas ainda não é conhecida a data da reabertura.

Em 2026 o Forum Coimbra comemora 20 anos de existência e promete continuar a “a criar experiências memoráveis” estando já a preparar várias novidades.

redação Diário as Beiras

