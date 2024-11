Sensor para prevenir infeções hospitalares vence iniciativa da Universidade de Coimbra

O projeto de um sensor para ajudar a prevenir infeções hospitalares venceu a 7.ª edição da iniciativa Cantanhede Innovation Days (Cantanhede i-Days), promovida pela Universidade de Coimbra (UC), que terminou quarta-feira.

Chama-se CareMinder e pretende, através da vibração, recordar os profissionais de saúde para a desinfeção regular das mãos, anunciou hoje a organização.

O inovador sensor foi projetado pelos estudantes Adebare Adeleke, Arthur Bastos, Beatriz Oliveira e Patrick Carneiro, que vão representar a UC na final do Innovation Days (i-Days), que vai decorrer em Budapeste, na Hungria, nos dias 28 e 29 de novembro.

O evento i-Days é promovido anualmente no âmbito da rede EIT Health, em instituições de 16 países: Bulgária, Chéquia, Chipre, Croácia, Eslováquia, Espanha, Estónia, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Polónia, Portugal e Roménia.

A iniciativa pretende desafiar estudantes de diversas áreas disciplinares para que, em conjunto, respondam a desafios reais da área da saúde de forma inovadora.

Além da representação europeia, a equipa responsável pelo CareMinder vai ainda receber um prémio no valor de 1.000 euros.

Na edição deste ano do Cantanhede Innovation Days, a comunidade de estudantes da UC foi incentivada a responder a desafios lançados por unidades hospitalares da região Centro, relacionados com sistemas de monitorização remota de dados de saúde de pacientes, diagnóstico de doenças raras, acesso a cuidados de saúde mental, otimização de recursos hospitalares, monitorização e prevenção de doenças hospitalares, sistemas de suporte à decisão para profissionais de saúde ou melhoria do acesso a cuidados de saúde.

Ao longo de uma semana, os participantes trabalharam em conjunto para pensar soluções inovadoras para responder a um dos desafios elencados, sendo acompanhados por investigadores, docentes e profissionais da área da saúde na preparação das propostas.

As propostas foram avaliadas por um júri composto por representantes de várias entidades de Coimbra e de Cantanhede com ligações ao ensino, inovação, investigação e saúde.

A iniciativa Cantanhede i-Days conta com a colaboração do Biocant Park, Centro de Neurociências e Biologia Celular da UC, Hospital Arcebispo João Crisóstomo, o Hospital Rovisco Pais e Unidade Local de Saúde de Coimbra.