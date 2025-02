Seleção nacional: Josephine espera inspirar Coimbra a voltar aos dias gloriosos

Foi no pavilhão Multidesportos Mário Mexia que tudo começou. Estar aqui, agora, é quase “fechar um ciclo”. Josephine Filipe, nascida e criada em Coimbra, entra amanhã em campo com as cores da bandeira nacional frente à Ucrânia no primeiro de dois jogos no Multidesportos de apuramento para o Eurowomen 2025.

No final do treino de ontem, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, a jogadora do Al-Qázeres, da Liga Femenina Challenge, de Espanha, admite que está a viver um momento especial.

“Nunca joguei aqui pela seleção. É especial para mim porque foi aqui que vi a seleção a jogar pela primeira vez. Poder estar aqui agora neste papel, a um passo de podermos fazer história e fazer tudo isto em casa, para mim é muito especial. Poder estar aqui com a minha família e os meus amigos…”, admitiu.

