Seguro termina primeira Presidência Aberta com dia dedicado ao distrito de Leiria

A primeira Presidência Aberta do mandato de António José Seguro termina hoje, ao final de cinco dias, com uma jornada dedicada novamente ao distrito de Leiria, o mais afetado pelo mau tempo de fevereiro.

Tal como prometeu durante a campanha eleitoral para as presidenciais, António José Seguro escolheu as regiões mais afetadas pelo mau tempo para a sua Presidência Aberta de estreia, sediada em Tomar, e que começou na segunda-feira e termina hoje.

O dia começa precisamente em Tomar com uma reunião do chefe de Estado com o regulador e os operadores de energia, seguindo depois para o distrito de Leiria, onde ficará até ao final.

Para as 11:15 está prevista uma visita a casas modulares em Pousos, concelho de Leiria, seguindo-se a visita a uma exposição sobre a tempestade no Jardim Luís de Camões, onde várias das árvores mais vistosas tombaram ou partiram ao nível do fuste. Noventa por cento do total das árvores de grande porte caíram.

Ao final da manhã, tempo ainda para uma reunião com empresários de Leiria e ainda uma visita à Escola Básica 2/3 Marrazes, que foi um de entre muitos edifícios municipais afetados, que obrigaram a Câmara Municipal de Leiria a aprovar, no final de março, a abertura do concurso público para a sua reconstrução, no valor de oito milhões de euros.

O almoço será num restaurante na Praia da Vieira, de onde Seguro sairá depois para uma caminhada junto à praia.

A Praia de Vieira de Leiria foi fortemente afetada pela passagem da depressão Kristin, deixando um cenário de completa devastação e imensos destroços.

Em meados de março, a ministra do Ambiente e Energia informou que seriam realizadas intervenções prioritárias e urgentes até maio, para que a época balnear se possa iniciar dentro do previsto na Praia da Vieira.

A comitiva seguirá depois de carro pela estrada atlântica, passando por São Pedro de Moel, tendo como destino a Marinha Grande, precisamente a última paragem do roteiro da Presidência Aberta, com uma visita a uma empresa e, depois, a reunião de encerramento.

Ao longo destes dias de Presidência Aberta, que passou pelos distritos de Castelo Branco, Santarém, Coimbra e Leiria, o Presidente da República insistiu, várias vezes, na necessidade de acelerar o pagamento dos apoios e de tirar ilações para o futuro daquilo que aconteceu em fevereiro.

Reiterando que este é o tempo da ação e não das palavras, uma das preocupações do chefe de Estado tem sido que estas populações não se sintam esquecidas ou abandonadas e, também, a prevenção para a época dos incêndios.

Ao longo dos dias, Seguro foi sendo acompanhado por diferentes ministros – Administração Interna, Agricultura ou Ambiente – e, na terça-feira, esteve com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, numa cerimónia de assinatura de protocolos, à qual se seguiu a habitual reunião semanal, desta vez descentralizada em Tomar.