Seguro manifestou solidariedade a autarcas de Montemor-o-Velho e Ereira

09 de fevereiro de 2026 às 16 h02
O presidente da República eleito António José Seguro manifestou-se hoje solidário para com os presidentes das autarquias de Montemor-o-Velho e Ereira, assoladas pela subida das águas do Mondego, em telefonemas onde também lhes agradeceu o esforço eleitoral.

Ouvido pela Lusa, o presidente da Junta de Freguesia da Ereira, Nelson Carvalho, contou que António José Seguro agradeceu “todo o esforço” que a autarquia local tem feito na gestão da crise “e a boa coordenação” entre todas as entidades.

“E agradeceu muito o exemplo do ato eleitoral de domingo, ficou muito sensibilizado e emocionado com a resposta que a população da Ereira deu nas eleições”, vincou o autarca.

