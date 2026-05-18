Coimbra a Avançar

Passados seis meses desde que assumimos a liderança da Câmara Municipal, fazemos um ponto de situação transparente sobre o trabalho intenso para devolver a Coimbra a centralidade, a dinâmica económica e a qualidade de vida que merece.

O desporto é um pilar estratégico de coesão e projeção de Coimbra. Celebramos a subida histórica da Académica à Segunda Liga — o primeiro passo de um caminho onde seremos parceiros ativos para levar a Briosa de volta à Primeira Divisão.

Este dinamismo estende-se ao apoio vital a clubes locais e à atração de grandes eventos que projetam a cidade.

Para sustentar o crescimento, a economia do concelho entra numa nova era: GoCoimbra: A nova agência de inovação e investimento será constituída muito em breve para gerir os parques industriais e atrair investimento para Coimbra e Região.

Aeródromo Municipal: Terá uma gestão empresarial para atrair empresas tecnológicas, aeroespaciais e de defesa, mantendo o seu papel crucial na Proteção Civil.

Zonas Industriais: O iParque receberá 7 milhões de euros para ampliação, avançando também a expansão das zonas industriais de Eiras, Cernache e Taveiro.

Para romper o bloqueio burocrático, tomámos a decisão corajosa de suspender o PDM, desbloqueando projetos hoteleiros, comerciais e industriais (como a requalificação da antiga fábrica de curtumes e investimentos da SRAM), prevendo criar mais de 1000 postos de trabalho. O IKEA abrirá já este verão.

Na habitação, licenciámos quase 700 fogos em seis meses. Regeneração Urbana e a Nova Baixa: A reabilitação do coração histórico é prioritária. Classificámos cerca de 300 edifícios como devolutos ou degradados, notificando os proprietários. Vários imóveis na Baixa e na Av. Sá da Bandeira avançarão já para obras privadas. Onde houver negligência extrema, avançaremos para a venda forçada. Via Fundo Coimbra Viva, investiremos 5,8 milhões de euros numa residência universitária na Rua da Moeda (62 estúdios) e reabilitaremos um edifício na Rua Direita para habitação.

Assumimos a concessão da Estação Nova, devolvendo-a aos cidadãos através de eventos que provaram a sua centralidade, garantindo o seu futuro sem investimentos faraónicos.

Devolver a Rua da Sofia às Pessoas. Esta artéria Património Mundial terá passeios alargados, esplanadas, a Ciclovia da UNESCO e trânsito restrito (apenas transportes públicos na saída), em articulação com moradores e comerciantes. Comprámos o Colégio de S. Boaventura (Polo Zero) e estamos a criar a segunda esquadra da PSP na Baixa, no Terreiro da Erva.

Apostamos forte na Coesão, Cultura e Serviços Públicos.

Na Mobilidade, estamos a implementar o transporte flexível e a pedido com a Região Metropolitana de Coimbra, garantindo este direito às freguesias rurais e combatendo o isolamento.

Nos Serviços Públicos, lançámos o concurso para o projeto de investimento de 7 milhões de euros para reabilitar os Paços do Concelho e estamos a remover o amianto na Pedrulha.

Na Cultura, estamos a alterar o regulamento RIMA.PAC, alteração pedida há muitos anos e que trará transparência e mais estabilidade. O Convento de São Francisco registou uma média impressionante de 4000 visitantes semanais no primeiro trimestre de 2026 e estamos a iniciar um caminho de maior sustentabilidade financeira sem perder a qualidade dos eventos.

Criámos o Batalhão de Bombeiros Sapadores e criaremos o Centro de Comando Único.

Na Educação, destaca-se o investimento histórico de 30 mihões de euros na requalificação da Escola José Falcão.

Estamos muito focados na reabilitação dos centros de saúde, cujo investimento só se poderá fazer em parceria com o Governo.

Reforçámos a autonomia das Freguesias e mantemos o objetivo de as mesmas terem uma fatia de 20% no orçamento da Câmara.

Coimbra está a mexer com visão, rigor e ambição. Contamos com todos nesta caminhada.