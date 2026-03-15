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Região Centro

Seguro faz primeira Presidência aberta no início de abril em Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém

15 de março de 2026 às 13 h02
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Presidente da República esteve na semana passada em Arganil. Fotografia: Ana Catarina Ferreira

A primeira Presidência aberta do Presidente da República, António José Seguro, vai acontecer na segunda semana de abril no Centro do país, em zonas afetadas pelo mau tempo, passando pelos distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém.

A iniciativa vai decorrer “na semana de 06 de abril, imediatamente após a Páscoa, nas regiões da zona Centro afetadas pelas recentes intempéries” e abrange os distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém, “duramente atingidos pelas tempestades que causaram significativos danos humanos e materiais”, refere uma nota divulgada hoje.

| Pode ler a notícia na integra na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

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