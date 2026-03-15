A primeira Presidência aberta do Presidente da República, António José Seguro, vai acontecer na segunda semana de abril no Centro do país, em zonas afetadas pelo mau tempo, passando pelos distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém.

A iniciativa vai decorrer “na semana de 06 de abril, imediatamente após a Páscoa, nas regiões da zona Centro afetadas pelas recentes intempéries” e abrange os distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém, “duramente atingidos pelas tempestades que causaram significativos danos humanos e materiais”, refere uma nota divulgada hoje.

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