Lousã

Seguro escolhe consultora do PR Rita Saias e Renato Daniel como mandatários da juventude

30 de novembro de 2025 às 18 h19
DR

O candidato presidencial António José Seguro anunciou hoje que vai ter como mandatários para a juventude Rita Saias, consultora do atual Presidente da República, e Renato Daniel, antigo presidente da Associação Académica de Coimbra (AAC).

“A Rita e o Renato são dois jovens que têm disponibilidade para os outros. Democratas, humanistas, progressistas. O humanismo é uma marca da nossa candidatura. Escolhi pessoas que têm feito a diferença na vida das outras pessoas. São dois exemplos de jovens que têm convicções e ideias que garantem o futuro do nosso país”, refere o antigo líder do PS e candidato apoiado pelos socialistas, numa nota enviada à agência Lusa.

Segundo a informação disponibilizada, Rita Saias tem 32 anos, foi presidente do Conselho Nacional de Juventude e é atualmente consultora da Casa Civil do Presidente da República para os temas da juventude, diálogo intergeracional e envelhecimento ativo.

“Tem uma vasta experiência em organizações não governamentais e intergovernamentais como a Intercultura AFS Portugal e a UNICEF. É mestre em Leadership Governance and Democracy Studies pela Universidade Católica e ‘fellow’ do German Marshall Fund”, refere ainda a nota.

Já Renato Daniel tem 25 anos, foi presidente da Associação Académica de Coimbra e é fundador da Associação Portuguesa do Cancro no Cérebro, colaborando “com diversas entidades internacionais na área das políticas de saúde e dos tumores cerebrais”.

Atualmente, refere a nota, exerce também funções como diretor-adjunto do clube de futebol Académica OAF.

“O seu percurso evidencia sempre um compromisso firme com a juventude, a saúde e o serviço público”, destaca a candidatura.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026.

Esta é a 12.ª vez (incluindo as duas voltas das eleições de 1986) que os portugueses são chamados, desde 1976, a escolher o Presidente da República em democracia.

Às eleições presidenciais anunciaram as suas candidaturas, entre outros, António Filipe (com o apoio do PCP), António José Seguro (apoiado pelo PS), André Ventura (apoiado pelo Chega), Catarina Martins (apoiada pelo BE), Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), Jorge Pinto (apoiado pelo Livre) e Luís Marques Mendes (com o apoio do PSD e CDS-PP).

Segundo o portal da candidatura, do Ministério da Administração Interna, há mais 31 cidadãos que se encontram a recolher assinaturas para uma candidatura à Presidência.

Autoria de:

Agência Lusa

