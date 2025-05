Segunda fase das obras na Secundária Lima-de-Faria vai custar mais de 3,3 milhões

O Executivo Municipal de Cantanhede deliberou aprovar, na última reunião camarária, a adjudicação da segunda fase da empreitada de remodelação e beneficiação da Escola Secundária Lima-de-Faria. A intervenção tem um custo superior a 3,3 milhões de euros e um prazo de execução de um ano.

Recorde-se que a obra de requalificação e modernização do estabelecimento de ensino foi dividida em duas fases, e tem um custo global na ordem dos 12,5 milhões de euros, tendo sido objeto de uma candidatura ao “Programa de Recuperação / Reabilitação de Escolas – Modernização dos estabelecimentos públicos de ensino dos 2.º e 3.º ciclos e secundário”, do Plano de Recuperação e Resiliência. Excluídos deste pacote financeiro ficaram cerca de 229 mil euros, dos quais 213 mil correspondentes a instalações provisórias (contentores), onde atualmente são ministradas as aulas.

Neste momento está em curso a primeira fase da intervenção, Obras que incidem numa intervenção de fundo nas salas de aula e laboratórios e no bloco polivalente, tendo em vista a reorganização funcional dos espaços.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 26/05/2025