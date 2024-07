Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos vai ter nova sede

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) vai ter novas instalações. “Comprámos há um mês uma nova sede”, revelou ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS Manuel Teixeira Veríssimo, presidente da instituição.

Segundo o responsável, o novo edifício está situado “entre o El Corte Inglés e a rotunda das Palmeiras”, mais concretamente com entrada através da rua Tomé Rodrigues Sobral, na cidade de Coimbra.

Trata-se de um palacete, “que vai ser alvo de obras. Estamos em período de pensar o que vamos lá fazer”, acrescentou Manuel Teixeira Veríssimo.

Segundo o presidente da SRCOM, a vivenda vai albergar “os serviços funcionais” do organismo, estando ainda prevista a “construção, com o aval da câmara, de um auditório com 300 lugares”, revelou ainda o responsável.

No terreno das novas instalações, está também a ser pensada a construção de “um clube médico, com restaurante e bar, etc.”, tendo como objetivo a criação de “um espaço agradável”, frisou o presidente da SRCOM.

