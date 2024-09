Santana Lopes admite candidatar-se à Presidência da República

O presidente da Câmara da Figueira da Foz admite poder vir a candidatar-se ao cargo de Presidente da República. No entanto, o antigo primeiro-ministro remeteu a decisão para daqui a um ano.

“Qualquer pessoa que tenha feito o percurso que eu fiz e que tenha a idade e a experiência que tenho pode pensar nisso. […] Tenho de ser realista, lúcido e inteligente, e quando olho para as sondagens vejo que elas me dão uma posição fraca, neste momento. Não quer dizer que hoje seja o mesmo que daqui a um ano”, sustentou Santana Lopes.

“Daqui a um ano, pensarei no assunto. Antes disso, acho que é cedo”, ressalvou Santana Lopes, que falava no seu programa semanal de comentário político, “Informação privilegiada”, no canal de televisão Now.

As eleições presidenciais realizam-se em 2026. Antes deste ato eleitoral, em finais de 2025, realizam-se eleições autárquicas. Santana Lopes ainda não anunciou se vai recandidatar-se à presidência da Câmara da Figueira da Foz.