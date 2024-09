Santana exorta os figueirenses à indignação

O presidente da Câmara da Figueira da Foz dirigiu-se ontem aos figueirenses através de um vídeo publicado nas redes sociais do município, tendo como “ponto principal que as pessoas se indignem com [aqueles] que deixam os edifícios décadas por terminar”.

Santana Lopes criticou quem permitiu situações que, no seu entender, configuram “total falta de respeito pelo concelho”.

Por outro lado, considerou que os que derramam “lágrimas de crocodilo” – por exemplo, em relação ao Palácio Conselheiro Branco ou ao Paço de Maiorca – , afirmando que alguns deles nunca visitaram os dois imóveis, “não têm a dignidade de pedirem desculpa por não terem feito o que deviam fazer”.

E afirmou ainda: “Os temas de intervenção política no concelho estão completamente desfocados”, acrescentando que “as pessoas que não quiseram saber nada disto não têm legitimidade moral para [criticar]”.

