diario as beiras
Coimbra

Sam The Kid e Mundo Segundo na Festa das Latas de Coimbra a 1 de outubro

05 de setembro às 21 h01
0 comentário(s)
DR

Os artistas Sam The Kid & Mundo Segundo são a mais recente confirmação para a edição deste ano da Festa das Latas de Coimbra, informou hoje a Comissão Organizadora em comunicado. A atuação está marcada para a noite de 1 de outubro.

De acordo com a organização, “Sam The Kid (Samuel Mira), natural de Chelas – Lisboa, é unanimemente reconhecido como uma das figuras mais influentes do hip hop português. Rapper, produtor e letrista, construiu um percurso artístico notável que contribuiu decisivamente para a afirmação e valorização do género no panorama musical nacional”.

“A sua discografia, que inclui obras de referência como Pratica(mente), é considerada fundamental para a história da música contemporânea portuguesa”, acresentam.

Já Mundo Segundo (Edmundo Silva), oriundo do Porto segundo a organização, “é igualmente um dos nomes mais relevantes do hip hop em Portugal. Fundador do coletivo Dealema, o artista destacou-se pela sua escrita intensa e pelo trabalho de produção, consolidando uma carreira marcada pela autenticidade e pelo profundo compromisso com a cultura hip hop”.

Em conjunto, Sam The Kid & Mundo Segundo constituem uma das colaborações mais significativas da música portuguesa. Reconhecidos pela sua excelência lírica, pela riqueza das produções e pela força das atuações ao vivo, a dupla soma já vários temas de grande impacto junto do público, entre os quais se destacam “Tu Não Sabes”, “Também Faz Parte” e “Brasa”.

A presença de Sam The Kid & Mundo Segundo na Festa das Latas e Imposição de Insígnias 2025 “reforça o compromisso do evento em reunir artistas de referência da música nacional, proporcionando ao público académico uma experiência cultural de elevada qualidade”.

Autoria de:

Igor Moita

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

05 de setembro

Colisão entre ligeiro e motociclo resulta em ferido grave
05 de setembro

Sam The Kid e Mundo Segundo na Festa das Latas de Coimbra a 1 de outubro
05 de setembro

Figueira da Foz consegue reforço de 4,5ME para unidades de saúde aprovadas pelo PRR
05 de setembro

Motociclista fica ferido com gravidade em colisão na via rápida em Taveiro

Coimbra

Coimbra
05 de setembro às 21h35

Colisão entre ligeiro e motociclo resulta em ferido grave

0 comentário(s)
Coimbra
05 de setembro às 21h01

Sam The Kid e Mundo Segundo na Festa das Latas de Coimbra a 1 de outubro

0 comentário(s)
Coimbra
05 de setembro às 19h39

Motociclista fica ferido com gravidade em colisão na via rápida em Taveiro

0 comentário(s)