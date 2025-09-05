Sam The Kid e Mundo Segundo na Festa das Latas de Coimbra a 1 de outubro

Os artistas Sam The Kid & Mundo Segundo são a mais recente confirmação para a edição deste ano da Festa das Latas de Coimbra, informou hoje a Comissão Organizadora em comunicado. A atuação está marcada para a noite de 1 de outubro.

De acordo com a organização, “Sam The Kid (Samuel Mira), natural de Chelas – Lisboa, é unanimemente reconhecido como uma das figuras mais influentes do hip hop português. Rapper, produtor e letrista, construiu um percurso artístico notável que contribuiu decisivamente para a afirmação e valorização do género no panorama musical nacional”.

“A sua discografia, que inclui obras de referência como Pratica(mente), é considerada fundamental para a história da música contemporânea portuguesa”, acresentam.

Já Mundo Segundo (Edmundo Silva), oriundo do Porto segundo a organização, “é igualmente um dos nomes mais relevantes do hip hop em Portugal. Fundador do coletivo Dealema, o artista destacou-se pela sua escrita intensa e pelo trabalho de produção, consolidando uma carreira marcada pela autenticidade e pelo profundo compromisso com a cultura hip hop”.

Em conjunto, Sam The Kid & Mundo Segundo constituem uma das colaborações mais significativas da música portuguesa. Reconhecidos pela sua excelência lírica, pela riqueza das produções e pela força das atuações ao vivo, a dupla soma já vários temas de grande impacto junto do público, entre os quais se destacam “Tu Não Sabes”, “Também Faz Parte” e “Brasa”.

A presença de Sam The Kid & Mundo Segundo na Festa das Latas e Imposição de Insígnias 2025 “reforça o compromisso do evento em reunir artistas de referência da música nacional, proporcionando ao público académico uma experiência cultural de elevada qualidade”.