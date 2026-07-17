Coimbra

Sala cheia na tomada de posse de Alexandre Gomes da Silva como presidente do ISCAC

17 de julho de 2026 às 16 h17
Auditório encheu | Fotografia: Arquivo - Ana Catarina Ferreira
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O auditório do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC) encheu hoje para a tomada de posse de Alexandre Gomes da Silva como presidente da instituição de ensino superior.

A cerimónia contou também com a tomada de posse dos vice-presidentes, António Calheiros da Silva e Bruno de Almeida.

A sessão encerrou com a intervenção da presidente do Politécnico de Coimbra, Cândida Malça.

 

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