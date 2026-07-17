Coimbra
Sala cheia na tomada de posse de Alexandre Gomes da Silva como presidente do ISCAC
Auditório encheu | Fotografia: Arquivo - Ana Catarina Ferreira
O auditório do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC) encheu hoje para a tomada de posse de Alexandre Gomes da Silva como presidente da instituição de ensino superior.
A cerimónia contou também com a tomada de posse dos vice-presidentes, António Calheiros da Silva e Bruno de Almeida.
A sessão encerrou com a intervenção da presidente do Politécnico de Coimbra, Cândida Malça.