Sala cheia na tomada de posse de Alexandre Gomes da Silva como presidente do ISCAC

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O auditório do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC) encheu hoje para a tomada de posse de Alexandre Gomes da Silva como presidente da instituição de ensino superior.

A cerimónia contou também com a tomada de posse dos vice-presidentes, António Calheiros da Silva e Bruno de Almeida.

A sessão encerrou com a intervenção da presidente do Politécnico de Coimbra, Cândida Malça.