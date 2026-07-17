ULS de Coimbra lança Via Verde de Choque Cardiogénico para reduzir mortalidade

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra anunciou hoje que entrou em funcionamento a Via Verde de Choque Cardiogénico, “um programa estruturado de resposta rápida a uma das situações clínicas de maior gravidade na área cardiovascular”.

“A ULS de Coimbra assume o papel de centro de referência (hub) para a Região Centro, integrando uma rede alargada que inclui as unidades hospitalares de Aveiro, Leiria, Viseu e Figueira da Foz como centros de apoio (spokes)”, informou o diretor do Serviço de Cardiologia, Lino Gonçalves.

Segundo o cardiologista, esta rede regional assegura que um doente com choque cardiogénico identificado nestes hospitais beneficia de acesso imediato a cuidados diferenciados, independentemente do local onde se encontra quando a situação ocorre.

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