Safra da sardinha começou com quantidade e qualidade na Figueira da Foz

A primeiras sardinhas da nova safra chegaram ontem a terra em quantidade e com qualidade, afirmou o presidente da direção da Cooperativa de Produtores de Peixe do Centro Litoral, Nuno Lé, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Aquele responsável adiantou que foram descarregadas 10 toneladas no porto de pesca da Figueira da Foz. O quilo da sardinha foi vendido na lota a um euro.

O armador e dirigente figueirense António Miguel Lé, por sua vez, disse aos jornalistas que o preço do quilo deverá manter-se estável.

“Durante as festas populares e do consumo em fresco, esperamos que [a sardinha] atinja preços razoáveis, para que toda a gente desfrute do mais nobre que as nossas águas têm”, defendeu o empresário.

O regresso da pesca da sardinha, que estava interdita desde outubro, foi, uma vez mais, assinalado na Figueira da Foz, como o DIÁRIO AS BEIRAS adiantou, na edição de ontem.

