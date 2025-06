“Saber ancestral” é o ingrediente secreto da Feira do Bolo de Ançã

O bolo de Ançã volta a ser o “rei” da feira, este fim de semana, no Terreiro do Paço, em Ançã. Depois de uma depressão fria, que trouxe condições climatéricas adversas – chuva e vento –, ter impedido a realização do certame nos dias 3 e 4 de maio, a organização foi forçada a reagendar o evento para este fim de semana. “Foi um passo atrás para ganhar mais impulso. Acreditamos que vamos ter casa cheia”, assumiu o presidente da Junta de Freguesia de Ançã, Cláudio Cardoso. “Não havia condições para a realização. Foi um fim de semana [4 e 5 de maio] agreste que nos forçou a reagendar o evento”, relembrou.

Apesar da alteração de datas, o programa tem poucas mudanças. “Mantém-se tudo igual, com a exceção da presença do padrinho, Fernando Correia Marques, que não estará presente, porque não tinha agenda disponível”, contou o autarca, que garantiu ainda que o artista virá a Ançã “numa próxima data”.

