diario as beiras
Coimbra

Roupa apreendida pela ASAE doada a instituições de Coimbra

30 de outubro às 10 h01
0 comentário(s)
DR

Mais de três mil artigos de vestuário, no valor estimado de 29 mil euros, apreendidos pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), foram ontem doados a três instituições de Coimbra, numa ação realizada no Coimbra Business School – ISCAC.

Ação realizou-se durante o seminário “Alimento que Alimenta em Segurança”, promovido no âmbito do 20.º aniversário da autoridade. Os beneficiários foram a Santa Casa da Misericórdia de Coimbra, Cáritas Diocesana de Coimbra e os Serviços Prisionais de Coimbra.

Objetivo é “aproveitar o mal que existe, neste caso a contrafação”, e “em vez de destruir ou de armazenar os produtos apreendidos, a ASAE distribui de forma solidária a instituições de Norte a Sul do país”, explicou o presidente do ISCAC, Alexandre Silva.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (30/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

30 de outubro

Presidenciais: Presidente da República marcou as eleições para 18 de janeiro
30 de outubro

Figueira da Foz: Cidade é “segura para o comércio”
30 de outubro

Mealhada: António Jorge Franco promete medidas para fixar jovens no concelho
30 de outubro

Lousã: Victor Carvalho vai exigir ao Governo alternativas à Estrada da Beira

Coimbra

Coimbra
30 de outubro às 10h03

Coimbra: Envelhecimento dos professores antecipa “mudança profunda” na Faculdade de Psicologia

0 comentário(s)
Coimbra
30 de outubro às 10h01

Roupa apreendida pela ASAE doada a instituições de Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
29 de outubro às 18h07

Operação da PSP de Coimbra fez um detido e identificação de 27 pessoas

0 comentário(s)