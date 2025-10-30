Mais de três mil artigos de vestuário, no valor estimado de 29 mil euros, apreendidos pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), foram ontem doados a três instituições de Coimbra, numa ação realizada no Coimbra Business School – ISCAC.

Ação realizou-se durante o seminário “Alimento que Alimenta em Segurança”, promovido no âmbito do 20.º aniversário da autoridade. Os beneficiários foram a Santa Casa da Misericórdia de Coimbra, Cáritas Diocesana de Coimbra e os Serviços Prisionais de Coimbra.

Objetivo é “aproveitar o mal que existe, neste caso a contrafação”, e “em vez de destruir ou de armazenar os produtos apreendidos, a ASAE distribui de forma solidária a instituições de Norte a Sul do país”, explicou o presidente do ISCAC, Alexandre Silva.

