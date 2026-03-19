diario as beiras
Coimbra

Rotunda na Cruz de Celas é transição para o futuro

16 de março de 2026 às 08 h10
2 comentário(s)
Fotografia: Ana Catarina Ferreira

Na Cruz de Celas, os semáforos foram substituídos por uma pequena rotunda. Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego prevê, depois, uma grande rotunda naquela zona da cidade

Quem passou nos últimos dias na Cruz de Celas, em Coimbra, deparou-se com uma transformação substancial das dinâmicas rodoviárias. As obras de implementação do Sistema de Mobilidade do Mondego há muito que têm obrigado a mudanças drásticas em Celas e, nas últimas semanas, houve mais uma alteração.

Esta nova fase dos trabalhos iniciou-se nos primeiros dias deste mês incidindo na alameda Calouste Gulbenkian, entre a praça Machado de Assis e o largo da Cruz de Celas.

Durante a intervenção, com duração estimada de dois meses e meio, os dois sentidos da circulação rodoviária na alameda Calouste Gulbenkian serão realizados no lado nascente. O estacionamento junto à área comercial da alameda deixou de estar disponível, enquanto o acesso a veículos de emergência foi garantido.

| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Cerca Martins

2 Comentários

  1. Antonio marques diz:
    19 de Março, 2026 às 14:45

    Pois…
    É tudo moderno, mas as baratas não chegam à mesa!

    Responder
  2. Antonio marques diz:
    19 de Março, 2026 às 14:47

    Pois!
    Mas as batatas não chegam à mesa!

    Responder

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