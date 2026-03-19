Na Cruz de Celas, os semáforos foram substituídos por uma pequena rotunda. Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego prevê, depois, uma grande rotunda naquela zona da cidade

Quem passou nos últimos dias na Cruz de Celas, em Coimbra, deparou-se com uma transformação substancial das dinâmicas rodoviárias. As obras de implementação do Sistema de Mobilidade do Mondego há muito que têm obrigado a mudanças drásticas em Celas e, nas últimas semanas, houve mais uma alteração.

Esta nova fase dos trabalhos iniciou-se nos primeiros dias deste mês incidindo na alameda Calouste Gulbenkian, entre a praça Machado de Assis e o largo da Cruz de Celas.

Durante a intervenção, com duração estimada de dois meses e meio, os dois sentidos da circulação rodoviária na alameda Calouste Gulbenkian serão realizados no lado nascente. O estacionamento junto à área comercial da alameda deixou de estar disponível, enquanto o acesso a veículos de emergência foi garantido.

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