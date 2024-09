Rotunda da Portagem abriu hoje ao trânsito

Abriu hoje ao final do dia ao trânsito a nova rotunda da Portagem no âmbito do desenvolvimento dos trabalhos de construção do troço urbano Alto de São João – Portagem, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP) através de um comunicado.

Segundo a mesma nota, os trabalhos de acabamento nesta zona ainda estão a decorrer.

A IP anunciou que voltam a ser possíveis os fluxos de trânsito do Parque Verde diretamente para a Ponte de Santa Clara e da Ponte de Santa Clara diretamente para a Estação Nova.