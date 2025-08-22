diario as beiras
Ritmos de jazz ecoam em Gondramaz durante dois dias

"O evento assume um novo formato, com dois dias consecutivos de programação e uma oferta cultural mais abrangente"

Começaram em 2007 e, desde esse ano, com a exceção de uma paragem forçada por causa da Covid-19, têm levado os ritmos do jazz até à idílica aldeia de Xisto do Gondramaz.
Os Serões do Gondramaz regressam esta sexta-feira e, durante dois dias, prometem dinamizar a aldeia da Serra da Lousã, com uma iniciativa que, através da música, procura valorizar e promover o território. Integrados no ciclo XJazz-Encontros do Jazz nas Aldeias do Xisto, promovido pela associação Jazz ao Centro Clube, o evento conta, em 2025, com dois dias de espetáculos e atividades.
“A convite do Município de Miranda do Corvo, o evento assume um novo formato, com dois dias consecutivos de programação e uma oferta cultural mais abrangente, que alia concertos a atividades de mediação dirigidas a diferentes públicos”, realça o Município de Miranda do Corvo, um dos promotores do evento.
O destaque na noite desta sexta-feira vai para a atuação, 21H30, do canadiano Jeffery Davis.

Emanuel Pereira

