A associação entre obesidade e 13 tipos de cancro e a importância de prevenir a doença é o tema de uma campanha da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), lançada no âmbito do Dia Mundial da Obesidade.

A obesidade é uma doença crónica, multifatorial e um importante fator de risco para vários tipos de cancro, como os do cólon e reto, fígado, pâncreas, rim ou mama, além de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias, alerta a LPCC em comunicado hoje divulgado.

Mais de metade da população adulta em Portugal vive com excesso de peso ou mesmo obesidade, embora a doença não seja reconhecida por uma em cada sete pessoas com obesidade, que a associa mais a uma questão estética.

A campanha da LPCC “Mais peso na saúde” quer deslocar o foco do corpo para o risco associado à obesidade, promovendo a prevenção do cancro de forma positiva e informada, explica no documento.

Defendendo uma abordagem centrada na saúde, a LPCC destaca que tratar a obesidade não é só perder peso, mas melhorar indicadores clínicos, qualidade de vida e reduzir o risco de doença.

Na sua opinião, reduzir a obesidade à responsabilidade individual alimenta o estigma do peso, prejudicando o bem-estar físico e mental e afastando as pessoas dos cuidados de saúde.

A evidência científica tem demonstrado que a perda de peso intencional, com acompanhamento profissional e sem recurso a soluções extremas, pode contribuir para a redução do risco de vários tipos de cancro associados à obesidade, conclui.