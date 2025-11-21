diario as beiras
Figueira da Foz

Richie Campbell e Sétima Legião animam passagem de ano na Figueira da Foz

20 de novembro
O cantor Richie Campbell e a banda Sétima Legião vão animar a festa de passagem de ano na Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, disse hoje o presidente da Câmara.

A noite do ‘réveillon’ ocorre de quarta para quinta-feira e o município preparou um programa que abrange os dias seguintes, que coincidem com o fim de semana.

O programa está fechado, segundo a autarquia, mas ainda não foi revelado.

As luzes de Natal na Figueira da Foz, que incluem uma árvore gigante na Praça Europa, em frente aos Paços do Concelho, devem ser ligadas no fim de semana de 29 e 30 de novembro.

No ano passado, Slow J., Iolanda e HMB foram alguns dos artistas que animaram aquela cidade do litoral do distrito de Coimbra neste período.

Agência Lusa

