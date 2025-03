Ricardo Cruz (PS) apresenta recandidatura à Câmara de Tábua

A comissão política concelhia de Tábua do Partido Socialista elegeu, por unanimidade, Ricardo Cruz como candidato do PS à Câmara Municipal às eleições autárquicas de 2025, reiterando total confiança nas suas capacidades para continuar a liderar os destinos de Tábua.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, “a recandidatura do atual presidente da autarquia surge com toda a naturalidade, face à disponibilidade por si demonstrada e pelo excelente trabalho que tem desenvolvido, em conjunto com a sua equipa, desde que assumiu estas funções em outubro de 2021 e que tem contribuído para que Tábua seja atualmente um Concelho de referência a nível regional e nacional”.

“A experiência e competências evidenciadas por Ricardo Cruz, são o garante de que este trabalho terá continuidade, sempre com base nos princípios da transparência, da verdade, do rigor que têm caracterizado a ação do atual executivo municipal, o qual cumpriu com lealdade o compromisso com Tábua e com os tabuenses, firmado no último ato eleitoral”, é descrito na nota.

A concretização de projetos como o alargamento do saneamento básico no concelho, a área empresarial da Carapinha, a melhoria da rede rodoviária e arruamentos em todo o concelho, a garantia da remodelação da Escola Secundária de Tábua, a renovação do parque habitacional, a beneficiação das instalações do Centro de Saúde de Tábua, o novo Centro Municipal de Proteção Civil, a estratégia turística assente na marca “Tábua, o Encanto das Beiras!” que tem atraído a Tábua um número recorde anual de visitantes são apenas alguns exemplos da dinâmica imprimida pelo PS no nosso Concelho