Ribau Esteves é candidato à presidência da CCDR Centro

16 de dezembro de 2025 às 15 h58
O antigo presidente das Câmaras de Aveiro e Ílhavo, o social-democrata Ribau Esteves, é candidato à presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, anunciou hoje o próprio.

“Sou candidato com o apoio oficial do PSD e do PS, no âmbito de um compromisso que aceitei e assumi”, afirmou Ribau Esteves, numa informação enviada à agência Lusa, agradecendo a confiança do presidente do PSD, Luís Montenegro, e do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro.

Ribau Esteves adiantou que assume esta candidatura, “visando um empenhado exercício da função de presidente” da CCDR do Centro, “com energia, proximidade e trabalho de equipa com entidades públicas e privadas, com o Governo do país e dos municípios da Região Centro”.

Agência Lusa

