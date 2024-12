Revelada imagem da ponte medieval que vai atrasar obra do metro junto a Coimbra B

Tal como foi noticiado pelo DIÁRIO AS BEIRAS na edição do dia 31/12/2024, a descoberta de uma ponte medieval na empreitada do Sistema de Mobilidade do Mondego junto à estação de Coimbra-B vai atrasar aquela frente de obra e poderá ter implicações na solução para a estação intermodal.

Segundo a IP, este achado arqueológico vai obrigar a “alterações de projeto”, com os trabalhos previstos de adaptação do túnel de Coimbra-B ao SMM (autocarros elétricos articulados a circular em via dedicada) a serem “inevitavelmente afetados”

No dia de hoje, José Manuel Silva, presidente da Câmara Municipal, através do seu Facebook partilhou uma fotografia da ponte descoberta junto à Estação B