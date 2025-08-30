Restabelecida a circulação no IP3 perto de Penacova

A circulação no IP 3, no sentido Viseu-Coimbra, ao quilómetro 67,2, perto de Penacova, foi restabelecido cerca das 15:20, depois de ter estado interrompida perto de sete horas, devido ao despiste de um pesado de mercadorias, informou a GNR.

Segundo fonte do Comando Territorial de Coimbra da GNR, o trânsito foi cortado cerca das 08:30, quando ocorreu o despiste de um camião, que seguia no sentido Coimbra-Viseu, o qual galgou o separador central e interrompeu a circulação no sentido contrário.

Do acidente, e segundo a Guarda Nacional Republicana, resultaram apenas ferimentos ligeiros no condutor do camião.