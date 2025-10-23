diario as beiras
“Requiem” ocupa a Estação Nova em Coimbra

23 de outubro às 16 h37
A Estação Nova, em Coimbra, recebe, no dia 01 de novembro, às 17:00 e entrada livre, “Requiem”, um projeto de Nuno Gonçalo Rodrigues e Maria Jorge com a Banda Filarmónica da Associação Recreativa e Musical de Ceira.

A iniciativa “reflete sobre a perda e transformação dos espaços culturais e comunitários”, anunciou a organização, explicando que, “inicialmente previsto para o programa Epicentro, o projeto transita agora da sua programação do Verão a Dois Tempos”.

“Requiem é um ato performativo e comunitário onde uma filarmónica interpreta o seu próprio réquiem. A mesa está posta, e o público é convidado a partilhar esta última ceia — uma experiência sensorial e simbólica sobre o apagamento da memória coletiva, o encerramento das coletividades e a erosão do tecido cultural provocada pela especulação e pelo avanço do capitalismo tardio”, adiantou.

Agência Lusa

