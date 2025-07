Remo: Clubes da Figueira e Coimbra brilham em Montemor

Ginásio, Naval e Académica estiveram em foco, no Campeonato Nacional de Velocidade de Remo, que se disputou no fim de semana, em Montemor-o-Velho.

As equipas da Figueira da Foz destacaram-se, com cinco medalhas de ouro para a Naval e quatro para o Ginásio, enquanto a turma de Coimbra brilhou alto, com a vitória do Shell de 8 masculino, prova rainha do remo – garantindo a conquista da Taça Lisboa, pela 3.ª vez na história, replicando o feito de 2023 e 2010.

Na regata de Shell de 8, a equipa constituída por Afonso Pais de Sousa, Tiago Susano, Marcelo Simões, Ricardo Paula, Tomás Neves, Allison Russo, Gonçalo Delgado e Manuel Pita, com o timoneiro Artur Ribeiro, conseguiu largar para a frente da regata e destacar-se perante o grande adversário do Clube Fluvial Portuense.

