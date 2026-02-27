diario as beiras
CIM Região de CoimbraCoimbra

Relatório técnico sobre Bacia do Mondego tem data limite de 100 dias

27 de fevereiro de 2026 às 14 h28
0 comentário(s)
Ministério do Ambiente e Energia

 O relatório técnico sobre as cheias na Bacia do Mondego e revisão dos modelos de gestão do risco deverá estar concluído em 100 dias, embora as informações sejam transmitidas à medida que houver resultados, revelou hoje a ministra do Ambiente.

“A data limite do estudo são 100 dias. De qualquer maneira, pedimos à Ordem dos Engenheiros que, à medida que vão tendo resultados, nos vão informando, para que não se esteja à espera de 100 dias para ter os resultados todos”, informou Maria da Graça Carvalho.

A ministra do Ambiente e Energia participou esta manhã na cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração entre a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Ordem dos Engenheiros, em Coimbra, para a realização de um relatório técnico sobre cheias na Bacia do Mondego e revisão dos modelos de gestão do risco.

Leia a notícia completa na edição de amanhã (28/02/26) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de fevereiro

Mau tempo: Circulação na A1 reposta hoje após ‘luz verde’ do LNEC e IMT – Governo
27 de fevereiro

Investigadores comparam trabalho especializado em acessos vasculares com modelo convencional
27 de fevereiro

Nova temporada do Cineteatro leva à Mealhada Valter Lobo, Camané e Mário Laginha
27 de fevereiro

Carlos Lopes agradece o “carinho especial” nos 50 anos da primeira medalha de ouro

CIM Região de Coimbra

CIM Região de Coimbra
27 de fevereiro às 15h38

Mau tempo: Coimbra atinge nível recorde de precipitação entre outubro de 2025 e fevereiro

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbra
27 de fevereiro às 14h28

Relatório técnico sobre Bacia do Mondego tem data limite de 100 dias

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraLousã
26 de fevereiro às 13h11

Miguel Carvalho apresenta “Por dentro do Chega” no festival literário Palavras de Fogo na Lousã

0 comentário(s)

Coimbra

Coimbra
27 de fevereiro às 17h12

Mau tempo: Circulação na A1 reposta hoje após ‘luz verde’ do LNEC e IMT – Governo

0 comentário(s)
Coimbra
27 de fevereiro às 16h54

Investigadores comparam trabalho especializado em acessos vasculares com modelo convencional

0 comentário(s)
Coimbra
27 de fevereiro às 15h53

Passos Coelho desafia Governo a não perder tempo com reformas que apresentou ao país

0 comentário(s)