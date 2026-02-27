O relatório técnico sobre as cheias na Bacia do Mondego e revisão dos modelos de gestão do risco deverá estar concluído em 100 dias, embora as informações sejam transmitidas à medida que houver resultados, revelou hoje a ministra do Ambiente.

“A data limite do estudo são 100 dias. De qualquer maneira, pedimos à Ordem dos Engenheiros que, à medida que vão tendo resultados, nos vão informando, para que não se esteja à espera de 100 dias para ter os resultados todos”, informou Maria da Graça Carvalho.

A ministra do Ambiente e Energia participou esta manhã na cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração entre a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Ordem dos Engenheiros, em Coimbra, para a realização de um relatório técnico sobre cheias na Bacia do Mondego e revisão dos modelos de gestão do risco.

