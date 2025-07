Região de Coimbra reforça meios para combate a incêndios

O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, à semelhança de todo o território nacional, arrancou ontem com o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR): Início da “Fase Delta” (nível Reforçado), que está em vigor até 30 de setembro.

Assim, o número de meios e operacionais no terreno aumentou para estes meses de maior risco.

“São 198 bombeiros, divididos por 47 equipas que em toda a Região de Coimbra estão no terreno em regime de 24 horas. No controlo são oito elementos de comando que integram o dispositivo numa escala rotativa e estão em prontidão à ordem do comando sub-regional, também durante 24 horas”, revelou o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, Carlos Luís Tavares

Já em relação às Equipas Intervenção Permanente (EIP), “são 54, que estão em regime de 12 horas”. “No total são 270 bombeiros”.

