Região de Coimbra recebe hoje “La Vuelta”

A terceira e última etapa em Portugal da 79.ª edição “La Vuelta” (a Volta a Espanha em bicicleta) arranca hoje da Lousã e percorre ainda mais três concelhos da Região de Coimbra – Góis, Arganil e Oliveira do Hospital – antes de rumar a Castelo Branco, passando também pela Covilhã, Fundão e Seia, num dia em que os ciclistas pedalam praticamente à volta da Serra da Estrela.

Esta última etapa, em território nacional, com 191 quilómetros, abre o apetite aos homens mais rápidos da prova com a tradicional chegada em reta com ligeira subida em Castelo Branco. O percurso conta com duas contagens de montanha: uma no Alto de Teixeira (segunda categoria) e outro no Alto da Alpedrinha (quarta categoria).

Wout van Aert é o camisola vermelha

Para a estrada sai como líder da classificação geral individual Wout van Aert (Visma-Lease a Bike). O belga aproveitou as bonificações para chegar à camisola vermelha, que veste pela primeira vez, com três segundos de vantagem sobre o líder inaugural, o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates), agora segundo, e nove para o suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ), terceiro. No entanto, o ciclista australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) venceu ontem ao sprint a segunda etapa na chegada a Ourém.