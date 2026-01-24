diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Região de Coimbra foi a zona do país com mais ocorrências devido à depressão Ingrid

23 de janeiro de 2026 às 21 h25
Foto CM Arganil

Segundo dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Região de Coimbra registou, entre as 16 horas de quinta-feira e as 17H00 de ontem, 89 ocorrências, e foi a sub-região do país com mais registos.

A mesma nota dá conta de que, em todo o território nacional, se registaram, em igual período, 722 ocorrências relacionadas com a situação meteorológica adversa que está a afetar Portugal continental.

Depois de Coimbra as áreas mais afetadas foram a Área Metropolitana do Porto (83 ocorrências) e Grande Lisboa (71 ocorrências).

O comunicado dá conta de que as principais tipologias de ocorrência registadas foram queda de árvores (238), limpeza de vias (195), queda de estruturas (117), inundações (89) e movimentos de massa (83).

“Há a registar duas pessoas deslocadas em Alcobaça, duas pessoas deslocadas no Cartaxo e três pessoas deslocadas em Cascais”, refere a mesma nota.

Segundo a nota de imprensa, “na resposta a estas ocorrências estiveram empenhados 2.476 operacionais, apoiados por 1.042 veículos”.

Bruno Gonçalves

