CIM Região de Coimbra

Região coberta de branco

23 de janeiro de 2026 às 21 h53
Foto Município Oliveira do Hospital

A depressão Ingrid trouxe neve, em força, à região de Coimbra. Nas zonas mais altas da região registaram-se nevões com alguma densidade, como mostram as fotos recolhidas.

No concelho de Arganil há estradas fechadas entre Monte Frio e a Castanheira da Serra; entre os Penedos Altos e Parrozelos e entre o Alto do Tojo e a Malhada Chã.

No concelho de Oliveira do Hospital encontram-se interditas à circulação a EM 508, junto ao cruzamento da Gramaça, bem como os acessos ao Monte do Colcurinho e Nossa Senhora das Necessidades, também devido à queda de neve.

No concelho da Pampilhosa da Serra o Monte do Fajão cobriu-se de branco, e há também várias estradas encerradas no concelho. A CM547, entre N112 e Fajão; a CM1401, entre Unhais e Covanca; a CM 1416, entre Moradias/Soerinho; a CM1374, entre Unhais e Barroca; e a CM1404, entre Vidual e Casa do Guarda, foram vias afetadas, segundo nota do município.

 

Na Serra da Lousã, não só no alto do Trevim, mas também nas quotas mais baixas, houve altura considerável de neve, como mostram os registos fotográficos do município de Castanheira de Pera.

Nesse sentido houve corte de vias entre Coentral Grande e Santo António da Neve, Ameal e a Serra e Cova das Malhadas e a Serra.


 

Bruno Gonçalves

