Região Centro: “Verão com Prevenção” quer informar sobre o cancro da pele

O “Verão com Prevenção”, na região Centro, tem início hoje, na Praia da Vieira (Marinha Grande). A ação – que decorre em várias praias fluviais e oceânicas, bem como em zonas urbanas de cidades – é dirigida ao público em geral, mas especialmente a crianças entre os 6 e os 12 anos e visa a sensibilização para a adoção de comportamentos responsáveis de exposição solar.

Com o objetivo de sensibilizar, em particular os mais novos, para os cuidados a ter na exposição ao sol, bem como promover hábitos saudáveis neste âmbito, o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRC.LPCC) inicia hoje o périplo pelos locais da região Centro.

O “Verão com Prevenção” é uma iniciativa da Liga Portuguesa Contra o Cancro – que conta com o apoio dos voluntários da instituição, em colaboração com os municípios e capitanias marítimas – que se destina ao público em geral, interessado em saber mais sobre a exposição solar segura, mas, particularmente, às crianças com idades entre os 6 e os 12 anos de idade.

Exposição segura evita cancro da pele

As atividades que irão realizar-se são de caráter lúdico e pedagógico e têm por base temas como as cinco regras de ouro da exposição solar segura e os sinais de alerta para o cancro da pele. Haverá, ainda, lugar à distribuição gratuita de materiais informativos e de sensibilização.

