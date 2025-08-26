diario as beiras
CoimbraNacional

Rede organizada terá extorquido mais de 30 vítimas através de meio informático – PJ

26 de agosto às 16 h41
0 comentário(s)
DR

Uma rede “bastante organizada”, que operava maioritariamente a partir da zona da Grande Lisboa, terá extorquido, através de meio informático, acima de meio milhão de euros a mais de 30 vítimas, essencialmente homens, revelou hoje a PJ.

“Estamos a falar de uma rede bastante organizada, que se dedicava à extorsão, através do meio informático. Falsificavam contas do ‘Facebook’ e também do ‘WhatsApp’, e interagiam, com a falsidade presente, com potenciais vítimas”, destacou o diretor da Polícia Judiciária (PJ) do Centro, Avelino Lima.

A PJ deteve hoje sete pessoas, com idades compreendidas entre os 20 e 46 anos, em vários pontos do país, por serem suspeitas da prática de crimes de extorsão agravada e branqueamento de capitais.

Em conferência de imprensa, que decorreu hoje à tarde em Coimbra, o diretor da PJ do Centro explicou que as “vítimas incautas” acreditavam que estavam numa interação legítima, com uma pessoa identificada e acabavam por expor-se, partilhando imagens de cariz íntimo e de foro sexual.

“A partir daí, rapidamente tudo era cessado e avançava-se para a extorsão muito agravada pelos valores, pela atuação em bando e, efetivamente, lesaram cidadãos nacionais em valores bastante elevados”, acrescentou.

Segundo Avelino Lima, nos autos da PJ terão sido identificados valores acima de meio milhão de euros.

“Inicialmente pediam um valor para medir também aquilo que é capacidade da vítima e depois, acreditando a vítima que ficou resolvido o problema, o que não ficou de forma alguma, vão crescendo os valores. Posso dizer que uma das vítimas tem um valor muito próximo dos 200 mil euros”, descreveu.

O grupo organizado, constituído por cinco homens e duas mulheres, são todos oriundos de uma nação pertencente aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), operando em Portugal e fazendo “uso de números [de telemóvel] com o indicativo desse país”.

“O grupo conhecia-se, havia até entre alguns membros relações de familiaridade e, efetivamente, aproveitaram os proventos financeiros para os diluir pelo sistema financeiro e, assim, também cometeram, na nossa perspetiva e do Ministério Público, o crime de branqueamento de capitais, por o qual também estão indiciados”, sustentou.

De acordo com Avelino Lima, ao todo já estão identificadas mais de 30 vítimas, essencialmente homens, todos maiores de idade.

No entanto, a PJ acredita que este número possa vir a crescer, admitindo ainda a possibilidade de o número de elementos da rede também vir a aumentar.

“Estamos a falar de um grupo de autores que vivia exclusivamente disto. Isto é uma atividade criminosa bastante lucrativa, porque os recursos necessários é o que sabemos e, efetivamente, os proventos são muito altos: é uma criminalidade de difusão em massa de busca de potenciais vítimas”, indicou.

Aos jornalistas, disse ainda que “não raras vezes” as vítimas pensavam que estavam “a falar com mulheres esbeltas e muito interessantes, na perspetiva daquilo que é a relação social e a perspetiva das relações entre homens e mulheres”.

“Muitas vezes não estão sequer em contacto com nenhuma mulher, estão em contacto com o conteúdo digital. Ou seja, é uma realidade realmente que transcende muito o conhecimento que a maior parte das pessoas tem e são essas pessoas que acabam por ser as grandes vítimas”, alertou.

A operação policial, que levou à detenção de cinco homens e duas mulheres, foi realizada hoje em Albufeira, Almada, Aveiro, Moita, Montijo, Setúbal e Sintra, sendo executadas 14 buscas domiciliárias e não domiciliárias.

A investigação teve início em fevereiro, com a primeira denúncia deste grupo a ocorrer em Coimbra.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

26 de agosto

Incêndios: Pampilhosa da Serra devolve fatura da água em 19 aldeias afetadas
26 de agosto

Rede organizada terá extorquido mais de 30 vítimas através de meio informático - PJ
26 de agosto

Coimbra volta a debater e divulgar oferta artística em encontro de jornalismo
26 de agosto

Câmara de Mortágua lança concurso para reabilitação de ETAR com 40 anos

Coimbra

CoimbraNacional
26 de agosto às 16h41

Rede organizada terá extorquido mais de 30 vítimas através de meio informático – PJ

0 comentário(s)
Coimbra
26 de agosto às 14h14

Coimbra volta a debater e divulgar oferta artística em encontro de jornalismo

0 comentário(s)
CoimbraNacional
26 de agosto às 13h58

PJ detém sete pessoas por suspeita de extorsão agravada e branqueamento de capitais

0 comentário(s)

Nacional

CoimbraNacional
26 de agosto às 16h41

Rede organizada terá extorquido mais de 30 vítimas através de meio informático – PJ

0 comentário(s)
CoimbraNacional
26 de agosto às 13h58

PJ detém sete pessoas por suspeita de extorsão agravada e branqueamento de capitais

0 comentário(s)
Nacional
26 de agosto às 11h12

Quase 25 mil infrações rodoviárias detetadas pelas autoridades na última semana

0 comentário(s)