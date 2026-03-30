A recolha seletiva na zona Centro do país cresceu 5% em 2025 face ao ano anterior, prevendo a ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro um investimento de 6,8 milhões de euros em 2026, com foco prioritário no reforço desta área.

“Os valores apresentados pelo conselho de administração da ERSUC, perante todos os acionistas, evidenciados”, também no relatório e contas de 2025, demonstram a evolução positiva do serviço, com o aumento de 5% na recolha seletiva face a 2024”, destacou a empresa responsável pela gestão e tratamento de resíduos urbanos numa vasta região do Centro de Portugal.

Em comunicado, a ERSUC informou que os principais indicadores da atividade, relatório de gestão, balanço e contas do exercício de 2025, assim como perspetivas para o ano de 2026, foram apresentados na semana passada, na sua assembleia geral anual.

“Desde 2015 que a recolha seletiva trifuxo (ecopontos amarelo, verde e azul) tem tido um progresso significativo: plástico/metal mais 76%, vidro mais 41% e papel/cartão mais 108%”, referiu.

Também ao nível da contentorização, a rede de ecopontos disponíveis aos cidadãos foi ampliada, totalizando 6.017 unidades em operação (mais 61% face a 2015).

“Paralelamente, a ERSUC modernizou a sua frota operacional, através da aquisição de 34 novas viaturas de recolha seletiva”, acrescentou.

Segundo a ERSUC, a recolha porta a porta dedicada ao comércio e ao serviço doméstico registou igualmente crescimentos de 6% e 29%, respetivamente, nos últimos dois anos.

Em 2025, a ERSUC rececionou um total de 437 mil toneladas de resíduos urbanos, dos quais 70.088 toneladas de resíduos foram recolhidas e entregues seletivamente, o que se traduz “num crescimento de 2% face a 2024, e de 4,6% face a 2023”.

Segundo a nota, nos últimos dez anos a ERSUC realizou um investimento global de 62 milhões de euros (ME) na sua operação (4.1 milhões de euros em 2025).

“Este esforço permitiu ainda a implementação de duas unidades de tratamento de biorresíduos, com capacidade conjunta para tratar cerca de 150 mil toneladas de biorresíduos recolhidos seletivamente”, informou.

Em 2026, esta empresa responsável pela gestão e tratamento de resíduos urbanos prevê investir 6,8 ME, com foco primordial na recolha seletiva, com a aquisição de mais viaturas, e na requalificação das linhas de embalagens das Triagens Seletivas de Aveiro e Coimbra, entre outros.

“O reforço do investimento é hoje essencial para assegurar a continuidade e a qualidade do serviço, bem como responder às obrigações ambientais assumidas por Portugal junto da União Europeia, uma vez que cumprir as metas de 2030 e 2035 configura uma reestruturação urgente da operação que obrigará a empresa a aumentar substancialmente a sua atividade”, sustentou.

Estes investimentos estão identificados no Plano de Ação para a Aplicação do Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PAPERSU), apresentado à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) em 2023.

A nota também refere que a tarifa faturada na área de concessão da ERSUC regista este ano uma redução, passando de 75,30 euros por tonelada para 50,25 euros por tonelada.

“Esta descida resulta, essencialmente, da revisão dos valores de contrapartida definidos pela ERSAR, aumentando as receitas provenientes dos materiais recicláveis, que são integralmente devolvidas à tarifa”, justificou.

A ERSUC abrange uma população de aproximadamente um milhão de habitantes e trata mais de 300.000 toneladas de resíduos por ano.

O sistema inclui os municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Alvaiázere, Anadia, Ansião, Arganil, Arouca, Aveiro, Cantanhede, Castanheira de Pera, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Estarreja, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Góis, Ílhavo, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Ovar, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penacova, Penela, S. João da Madeira, Sever do Vouga, Soure, Vagos, Vale de Cambra e Vila Nova de Poiares.