Um rebocador norueguês vai retirar o cargueiro Eikborg, que se encontra sem leme ao largo da Figueira da Foz, e deve chegar junto do navio na noite de hoje, disseram fontes portuária e da Autoridade Marítima.

Segundo Paulo Mariano, vice-presidente da comunidade portuária da Figueira da Foz, o rebocador foi contratualizado na noite de segunda-feira pelo armador dos Países Baixos, proprietário do navio, e pelo grupo Altri, dono da carga de 3.300 toneladas de pasta de papel que está a bordo.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) informou que o rebocador deverá chegar junto do Eikborg pelas 23:00, adiantando que o cargueiro se encontra a 22 milhas náuticas (cerca de 40 quilómetros) da costa portuguesa, acompanhado pelo navio de patrulha oceânica Figueira da Foz.

“O armador e o carregador conseguiram chegar a bom porto nas negociações com um rebocador de bandeira norueguesa, que vai chegar ao local, presumivelmente, pelas 02:00 de quarta-feira”, disse, por seu turno, Paulo Mariano.

Adiantou que o serviço de reboque será “complicadíssimo”, face ao estado do mar, e custa cerca de 350 mil euros por dia, assumidos pelo armador – o grupo Royal Wagenborg, uma das maiores empresas europeias de transportes marítimos – e pelo dono da carga, o grupo Altri.

“Neste momento já estão a pagar, o navio já está à ordem, apesar de ainda não ter chegado”, afiançou.

Paulo Mariano explicou ainda que a operação realizada pelo rebocador oceânico norueguês, uma embarcação de 90 metros de comprimento, um metro maior do que o cargueiro, “vai demorar vários dias” e classificou de “incrível” que “todos” os portos nacionais, “com condições para receber este navio em reboque, recusaram a entrada do navio”.

“E o navio vai ter de ser rebocado para um porto de Espanha que eu presumo, ainda não tenho a certeza, também tem a ver com as condições do mar, será na baía de Vigo [na Galiza]”, revelou.

Já o Marinha e AMN avançaram, em comunicado, que “continuam a acompanhar e a apoiar o cargueiro que sofreu uma avaria no leme”, na segunda-feira, à saída da barra da Figueira da Foz e irão fazê-lo, com um navio de patrulha oceânica, até que se iniciem as operações de reboque.

O Eikborg tem a bordo seis tripulantes, todos estrangeiros (o capitão é holandês, havendo ainda dois indonésios, um letão, um russo e um filipino) e transporta 3.300 toneladas de pasta de papel (carga oriunda da celulose Celbi, do grupo Altri), que tinham como destino um porto alemão.

O navio, com 89 metros de comprimento e 18 anos (foi construído em 2008), é propriedade de uma empresa do grupo neerlandês Royal Wagenborg, fundado em finais do século XIX e que possui 160 navios de carga e cerca de 3.000 colaboradores.