diario as beiras
Figueira da Foz

Rebocador norueguês vai retirar cargueiro sem leme ao largo da Figueira da Foz

27 de janeiro de 2026 às 10 h17
0 comentário(s)
Marine Traffic

Um rebocador norueguês vai retirar o cargueiro Eikborg, que se encontra sem leme ao largo da Figueira da Foz, e deve chegar junto do navio na noite de hoje, disseram fontes portuária e da Autoridade Marítima.

Segundo Paulo Mariano, vice-presidente da comunidade portuária da Figueira da Foz, o rebocador foi contratualizado na noite de segunda-feira pelo armador dos Países Baixos, proprietário do navio, e pelo grupo Altri, dono da carga de 3.300 toneladas de pasta de papel que está a bordo.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) informou que o rebocador deverá chegar junto do Eikborg pelas 23:00, adiantando que o cargueiro se encontra a 22 milhas náuticas (cerca de 40 quilómetros) da costa portuguesa, acompanhado pelo navio de patrulha oceânica Figueira da Foz.

“O armador e o carregador conseguiram chegar a bom porto nas negociações com um rebocador de bandeira norueguesa, que vai chegar ao local, presumivelmente, pelas 02:00 de quarta-feira”, disse, por seu turno, Paulo Mariano.

Adiantou que o serviço de reboque será “complicadíssimo”, face ao estado do mar, e custa cerca de 350 mil euros por dia, assumidos pelo armador – o grupo Royal Wagenborg, uma das maiores empresas europeias de transportes marítimos – e pelo dono da carga, o grupo Altri.

“Neste momento já estão a pagar, o navio já está à ordem, apesar de ainda não ter chegado”, afiançou.

Paulo Mariano explicou ainda que a operação realizada pelo rebocador oceânico norueguês, uma embarcação de 90 metros de comprimento, um metro maior do que o cargueiro, “vai demorar vários dias” e classificou de “incrível” que “todos” os portos nacionais, “com condições para receber este navio em reboque, recusaram a entrada do navio”.

“E o navio vai ter de ser rebocado para um porto de Espanha que eu presumo, ainda não tenho a certeza, também tem a ver com as condições do mar, será na baía de Vigo [na Galiza]”, revelou.

Já o Marinha e AMN avançaram, em comunicado, que “continuam a acompanhar e a apoiar o cargueiro que sofreu uma avaria no leme”, na segunda-feira, à saída da barra da Figueira da Foz e irão fazê-lo, com um navio de patrulha oceânica, até que se iniciem as operações de reboque.

O Eikborg tem a bordo seis tripulantes, todos estrangeiros (o capitão é holandês, havendo ainda dois indonésios, um letão, um russo e um filipino) e transporta 3.300 toneladas de pasta de papel (carga oriunda da celulose Celbi, do grupo Altri), que tinham como destino um porto alemão.

O navio, com 89 metros de comprimento e 18 anos (foi construído em 2008), é propriedade de uma empresa do grupo neerlandês Royal Wagenborg, fundado em finais do século XIX e que possui 160 navios de carga e cerca de 3.000 colaboradores.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de janeiro

Chega questiona Governo sobre encerramento prolongado do porto da Figueira da Foz
27 de janeiro

Ferido grave da explosão em Coimbra transportado para os HUC
27 de janeiro

Advogado diz que Boaventura de Sousa Santos vai reagir ao arquivamento de queixa
27 de janeiro

Pelo menos quatro feridos após violenta explosão em Coimbra

Figueira da Foz

Figueira da Foz
27 de janeiro às 12h15

Chega questiona Governo sobre encerramento prolongado do porto da Figueira da Foz

0 comentário(s)
Figueira da Foz
27 de janeiro às 10h17

Rebocador norueguês vai retirar cargueiro sem leme ao largo da Figueira da Foz

0 comentário(s)
Figueira da Foz
27 de janeiro às 09h53

Cargueiro sem leme está a 50 km da costa da Figueira da Foz

0 comentário(s)