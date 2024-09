Rally de Portugal Histórico pela região a partir de terça-feira

De terça-feira a sábado, alguns dos carros que fazem parte dos amantes dos ralis desde as décadas de 60 a 90 do século passado vão acelerar pela região.

O Rally de Portugal Histórico sai de Sintra na próxima semana, com 68 equipas para enfrentar uma prova de regularidade com 1.900 quilómetros de extensão. Quase dois mil quilómetros para apreciar algumas das máquinas que apaixonaram gerações de aficionados por todo o mundo e em Portugal em particular.

Segundo o Automóvel Clube de Portugal, “os concorrentes reúnem-se na próxima segunda-feira, no Hotel Vila Galé de Sintra, para as verificações documentais, com a partida oficial a acontecer no dia seguinte, no cenário natural da Praia do Magoito”.

A primeira etapa, de quatro, arranca em direção até à Figueira da Foz, para uma extensão de de 243,23 quilómetros, 43,88 deles em especiais de regularidade.

Na quarta-feira as máquinas partem da Figueira da Foz em direção a Viseu. São 259,82 quilómetros (183,28 quilómetros de especiais).

|Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS