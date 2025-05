Rali de Portugal: Martiņs Sesks surpreende ao ser o mais rápido no ‘shakedown’

O piloto letão Martiņs Sesks (Ford Puma) foi hoje o mais rápido no ‘shakedown’ [aquecimento] da 58.ª edição do Rali de Portugal, quinta ronda do Campeonato do Mundo (WRC), que se disputa até domingo.

Sesks, que nunca tinha conduzido um carro da principal categoria nas estradas portuguesas, fez o melhor tempo na quarta e última passagem pelo troço de Baltar, com 3.52,3 minutos, deixando na segunda posição o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), a 0,6 segundos, enquanto o campeão em título, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), foi terceiro, a 0,9.

“Foi espetacular. Experimentámos coisas novas no ‘shakedown’ e estamos a aprender. Já fiz o rali uma vez com um Ford Fiesta de tração dianteira nos juniores. Só me lembro dos nomes das cidades e mais nada”, comentou o piloto letão.

Entre os portugueses, o mais rápido foi Diogo Salvi (Ford Puma), o único a participar na categoria principal, ao registar o 16.º tempo, a 11,6 segundos de Sesks. “É tremendo, o carro escorrega muito, esse é o ponto positivo. O ponto negativo é que é muito exigente fisicamente”, frisou Salvi.

No WRC2, o mais rápido foi Gus Greensmith, seguido de Oliver Solberg, exatamente com o mesmo tempo do britânico da Skoda, 4.02,9 minutos, tendo Robert Virvs realizado o 3.º melhor tempo 4.03,7mn.

Entre os pilotos que estão inscritos para pontuar para o Campeonato Português de Ralis, Kris Meeke foi o mais rápido com um tempo de 4.04,1mn, seguido do espanhol Dani Sordo, que igualou o tempo do piloto da Toyota, tendo Ricardo Teodósio realizado o tempo de 4.04,5mn, tendo também sido o melhor entre os pilotos portugueses.

De salientar a presença de muito público no Circuito de Baltar, que mais uma vez encheu por completo um recinto que já se tornou de visita obrigatória para a esmagadora maioria dos apaixonados pela modalidade.

O ‘shakedown’ é a última oportunidade para testar as afinações das máquinas antes da abertura oficial, em Coimbra, e o arranque oficial da parte competitiva, esta tarde, com a superespecial na Figueira da Foz.