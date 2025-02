“Rainha” de Febres celebrou os 103 anos de forma emotiva e em confraternização

Foi com uma coroa de aniversário que Palmira de Jesus Heleno celebrou os 103 anos de vida. Assim, ganhou o estatuto de “rainha”, tal a longevidade alcançada, tornando-se um dos rostos mais conhecidos do concelho de Cantanhede.

“Festa é festa”, afirmou a aniversariante, ontem, durante a celebração do aniversário, num jantar no Restaurante Adiafa, em Cantanhede, concelho de onde é natural (Pedreira, Febres). Uma frase que revela bem a juvenilidade de Palmira de Jesus Heleno, que pôde contar, neste dia, com a presença dos filhos, netos, bisnetos, trinetos e amigos. “Estou muito contente por estarem aqui neste meu dia especial”, disse

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS